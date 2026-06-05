Dubai poveo protiv Partizana u finalnoj seriji ABA lige

Košarkaši Dubaija poveli su sa 1:0 u finalnoj seriji ABA lige.

Oni su u svojoj „Koka Kola“ areni savladali Partizan rezultatom 99:93 (29:24, 24:20,16:22, 30:27), a druga utakmica serije koja se igra na tri pobede je na programu u subotu 6. juna od 18 časova, takođe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na početku meča videli smo izjednačenu utakmicu i raspoloženu igru obe ekipe pre svega u napadu 10:9, 15:14, a tek u finišu prve deonice Dubai se rezultatski odvojio 22:16. Nakon tajm-auta trenera gostiju Đoana Penjaroje košarkaši