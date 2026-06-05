Srednji kurs dinara za evro 117,3759 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3759 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3759 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 100,8817 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,8 odsto, dok je od početka godine slabiji za jedan odsto.
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