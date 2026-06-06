Studenti u blokadi o Pojasu Presvete Bogorodice

Studenti u blokadi oglasili su se sinoć na društvenim mrežama i osudili vređanje ljudi koji su stajali u redovima kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Takođe su osudili sve koji vređaju verska pripadnika bilo koje religije. Oni su naveli da poslednjih dana svedočimo uvredama, podsmehu i omalovažavanju ljudi koji su stajali u redovima, kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice. „Ne prihvatamo da bilo ko bude ponižavan zbog svoje vere, kao što ne bismo prihvatili ni da neko bude napadnut zato što ne veruje. Bez obzira na to da li čovek snagu pronalazi u veri, nauci, porodici, zajednici ili nekom drugom