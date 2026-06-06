Kako da prestanete da odlažete obaveze?
Velike priče pre 35 minuta | Piše Zorica Marković
Postoje osobe kojima treba vremena, kao bambusu, koji naglo izraste jer je prethodno godinama razvijao koren ispod zemlje. Ili kao kasnom cvetanju magnolije posle hladnog proleća
Bio bi totalni kliše u članku o prokrastinaciji započeti tekst rečenicom: početak pisanja ovog teksta odlagan je više puta, ali bio bi i živa istina. Svako razumno objašnjenje za odlaganje istrošeno je pre nego što je nastala prva rečenica, svako sledeće bio bi čist izgovor nepošten pre svega prema sebi, a onda i prema ostalima. Zbog čega? To je drugo pitanje, ali često, kada imate očekivanje dobrog uvoda ili pritiska da tekst bude dovoljno dobar, onda se lako