Rivalstvo koje je stvorilo američku imperiju

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Dragan Živojinović
Rivalstvo koje je stvorilo američku imperiju

Kako su Zbignjev Bžežinski i Henri Kisindžer postali protivnici i kako je to uticalo na ceo svet

Godina je 1950, mesec septembar. Mesto dešavanja je Univerzitet Harvard. Posle završenih osnovnih i master studija na Univerzitetu Mekgil (McGill University) u Montrealu (Kanada), dvadesetdvogodišnji Zbignjev Bžežinski je, „sa jednim koferom u ruci i 20 dolara u džepu“, pristigao u Boston kako bi započeo doktorske studije na jednom od vodećih američkih univerziteta. Bilo je to u vreme kad se Hladni rat nepovratno zahuktavao, jer svega tri meseca pre toga, počinje
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