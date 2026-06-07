Zatresla se Rumunija, epicentar u blizini Brašova

Dnevnik pre 46 minuta
Zatresla se Rumunija, epicentar u blizini Brašova

Zemljotres magnitude 3.2 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelja, 7. jun 2026 u 22:55 časova, u Rumuniji.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.7148 i dužine 26.5906, tridesetak kilometara od Brašova. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 140 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
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