Najmanje 10 migranata poginulo kada se čamac prevrnuo u blizini Malte

Insajder pre 47 minuta  |  Tanjug
Najmanje 10 migranata poginulo kada se čamac prevrnuo u blizini Malte

Italijanski spasioci pronašli su 10 tela migranata nakon što se čamac prevrnuo na oko 45 nautičkih milja od Malte, saopštila je italijanska obalska straža.

Valeta, Malta. Foto: Alexander Serzhantov / Unsplash U saopštenju se navodi da je ribarski brod u tom području spasao oko 48 migranata koji su rekli da je u čamcu bilo oko 60 ljudi, preneo je Rojters. Ističe se da je italijanska obalska straža odmah poslala patrolni čamac na to područje. Malta je zatražila pomoć u operaciji potrage i spašavanja "nakon prevrtanja plovila za koje se navodi da je imao migrante na brodu i ljude u vodi", prenosi tajms of Malta.
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