Idris Elba: ‘Ne pokušavajte da napravite vouk Džejmsa Bonda’

BBC News pre 57 minuta | Ema Sanders - BBC kultura

Getty Images Idris je najpoznatiji po filmovima „Žica“ i „Luter“, a pojavljuje se i u novom filmu „Gospodari univerzuma“

Džejms Bond ne bi trebalo da postane „vouk (woke) “ i neki ljubitelji ovog filmskog špijuna ne bi prihvatili da ga igra crni glumac, rekao je Idris Elba, britanska zvezda.

Vouk je politički termin iz engleskog jezika, a znači osvešćenost o društvenoj, rasnoj i rodnoj ravnopravnosti.

Elba, koji je ranije pričao da „nikada nije bio u trci“ za ulogu čuvenog špijuna uprkos dugogodišnjim glasinama, kazao je za magazin GQ da je ipak počastvovan predlogom.

Bond je „napisan onako kako jeste s razlogom“, dodao je.

„Realno gledano, neka tržišta to jednostavno ne prihvataju.

„Bond je popularan širom sveta.

„I neće sva publika prihvatiti crnca, Afrikanca, da igra Bonda. To nije ono što im se sviđa u njihovoj kulturi. Tačka", kazao je Elba.

Bond je toliko nerealan, tako da je nagoveštaj stvarnosti dobar, ali nemojmo pokušavati da ga probudimo, dodao je.

„Mislim da morate biti jasni prema onome što jeste - beg.

„Ne pokušavajte da napravite vouk verziju. Neka jednostavno bude Bond“, kaže poznati glumac.

Elba, koji trenutno glumi u filmu „Gospodari univerzuma" kao Dankan, našalio se na račun činjenice da njegov najnoviji - crtani lik iz osamdesetih godina sa riđim brkovima, uopšte ne liči na njega.

„Kako se to preokrene.

„Bio sam svestan toga. Ali onda sam pomislio: 'O čemu pričaš. Naoružan čovek može biti bilo koje boje. Ima zelene noge, za ime boga'“, kazao je on.

Glasine o kastingu

Potraga za sledećim tajnim agentom 007 zvanično je počela prošlog meseca, posle godina iščekivanja i spekulacija o tome ko će preuzeti ulogu od Danijela Krejga.

Američki Varajeti objavio je da su se poslednjih nedelja održavale audicije.

„Iako ne planiramo da komentarišemo konkretne detalje tokom procesa kastinga, uzbuđeni smo što ćemo podeliti više vesti sa fanovima 007 čim za to dođe vreme“, saopštio je Amazon.

Prošlo je pet godina od objavljivanja filma „Nema vremena za umiranje“, Krejgovog poslednjeg u ulozi čuvenog špijuna.

Studio je već objavio da će sledeći film režirati Denis Vilnev koji je radio „Dina“, a scenario će napisati Stiven Najt, tvorac serije „Peaky Blinders“ .

Varajeti je najavio da Nina Gold, jedna od vodećih holivudskih direktorki kastinga, koja je radila na franšizama „Pedington“, „Ratovi zvezda“, „Park iz doba jure“ i „Mama mia!“, traga za novim glavnim glumcem.

Među mogućim kandidatima za ulogu su Kalum Tarner, koji se nedavno oženio Duom Lipom, Henri Kavil i Aron Tejlor-Džonson.

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(BBC News, 06.09.2026)