Zašto imam „onaj osećaj u stomaku“?

Velike priče pre 44 minuta  |  Piše Ina Poljak
Zašto imam „onaj osećaj u stomaku“?

Mozak i stomak najbolje funkcionišu kada sarađuju. Ali treba da znaš kada da poslušaš osećaj iz stomaka, a kad je stvarno najbolje da sedneš i razmisliš o nečemu

Ne postoji osoba na ovim prostorima kojoj, makar jednom u životu, nije upućeno pitanje „Imaš li ti mozga?“. Ili varijacija na temu, sa istom suštinom: da li si stvarno toliko glup ili lud? Nemati mozak znači ponašati se glupo, ponekad i ludo, što samo potvrđuje veličinu njegove važnosti. Pošteno. Ljudski mozak je kao miljenik cele rodbine, iako se često ne trudi bogzna kako. Zna da upada u razne nevolje, često se služi prečicama koje ga strmeknu u neku logičku
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