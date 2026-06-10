Napadi na kuće migranata tokom noćnih nereda u Belfastu

U Belfastu je tokom noći došlo do ozbiljnih nereda, nakon što je 30-godišnji državljanin Sudana uhapšen zbog navodnog napada nožem koji se dan ranije dogodio na severu grada.

Osumnjičeni bi danas trebalo da se pojavi pred sudom u Belfastu, gde će se suočiti sa optužbom za pokušaj ubistva.

U neredima je zapaljeno više kuća, automobila i jedan autobus.

Sveštenik koji se zatekao na licu mesta na severu Belfasta izjavio je da su ljudi izbacivani iz svojih domova "zato što su crnci", prenosi BBC.

Na drugoj lokaciji, grupa od oko 100 maskiranih muškaraca kretala se ulicom, razbijala vrata i prozore na kućama, uz povike da "isteruju strance". Policijski automobil zapaljen je u Portadaunu, dok je turska berbernica napadnuta u mestu Balikler.

Vatrogasna služba intervenisala je u ukupno 62 incidenta.

Nasilje je usledilo nakon napada nožem u severnom Belfastu. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju više osoba kako se suprotstavljaju navodnom napadaču sve dok policija nije stigla na lice mesta.

Nerede su oštro osudili politički lideri. Šefica regionalne vlade Severne Irske Mišel Onil izjavila je da je "činjenica da grupe maskiranih muškaraca pale domove i isteruju porodice iz kuća ništa drugo do odvratan kukavičluk".

Ministarka pravde Severne Irske Naomi Long saopštila je jutros da su krajnje desničarski agitatori na internetu podsticali rasne tenzije nakon napada nožem, ocenivši njihove postupke kao "gnusne".

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