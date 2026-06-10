Napadi na kuće migranata tokom noćnih nereda u Belfastu

Beta pre 2 sata

 U Belfastu je tokom noći došlo do ozbiljnih nereda, nakon što je 30-godišnji državljanin Sudana uhapšen zbog navodnog napada nožem koji se dan ranije dogodio na severu grada.

Osumnjičeni bi danas trebalo da se pojavi pred sudom u Belfastu, gde će se suočiti sa optužbom za pokušaj ubistva.

U neredima je zapaljeno više kuća, automobila i jedan autobus.

Sveštenik koji se zatekao na licu mesta na severu Belfasta izjavio je da su ljudi izbacivani iz svojih domova "zato što su crnci", prenosi BBC.

Na drugoj lokaciji, grupa od oko 100 maskiranih muškaraca kretala se ulicom, razbijala vrata i prozore na kućama, uz povike da "isteruju strance". Policijski automobil zapaljen je u Portadaunu, dok je turska berbernica napadnuta u mestu Balikler.

Vatrogasna služba intervenisala je u ukupno 62 incidenta.

Nasilje je usledilo nakon napada nožem u severnom Belfastu. Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju više osoba kako se suprotstavljaju navodnom napadaču sve dok policija nije stigla na lice mesta.

Nerede su oštro osudili politički lideri. Šefica regionalne vlade Severne Irske Mišel Onil izjavila je da je "činjenica da grupe maskiranih muškaraca pale domove i isteruju porodice iz kuća ništa drugo do odvratan kukavičluk".

Ministarka pravde Severne Irske Naomi Long saopštila je jutros da su krajnje desničarski agitatori na internetu podsticali rasne tenzije nakon napada nožem, ocenivši njihove postupke kao "gnusne".

 

Britanski premijer osudio napad nožem u Belfastu i naknadno antimigrantsko nasilje na ulicama
 
Britanski premijer Kir Starmer osudio je napad nožem u Belfastu kao "mučan", ali i poručio da nema tolerancije za "gnusne scene nasilja" koje su usledile tokom noći na ulicama grada.

Tridesetogodišnji državljanin Sudana trebalo bi da se danas pojavi pred sudom u Belfastu, jer je optužen za pokušaj ubistva nožem. Osoba je teško povređena, a incident je, prema navodima vlasti, bio povod za izbijanje antimigrantskog nasilja tokom noći u Belfastu.

Grupe maskiranih muškaraca zapalile su više kuća za koje su verovali da u njima žive migranti, zapalile kontejnere i jedan autobus u Belfastu, a policiju su gađale raznim predmetima. Vatrogasci su intervenisali na više od 60 lokacija i evakuisali nekoliko osoba iz zapaljenih objekata.

Nasilje su osudili političari iz obe struje vlade Severne Irske.

Napad nožem koji se dogodio u ponedeljak, a koji je zabeležen na snimcima koji su se brzo proširili društvenim mrežama, iskoristili su antimigrantski aktivisti. Žrtva, muškarac u četrdesetim godinama, hospitalizovana je sa teškim povredama nakon napada na severu Belfasta.

Policija je saopštila da je osumnjičeni državljanin Sudana koji je 2023. godine ušao u Severnu Irsku iz susedne Republike Irske, podneo zahtev za azil i dobio petogodišnju dozvolu boravka.

Policija Severne Irske navela je da nema informacija koje bi ukazivale da je napad povezan sa terorizmom, kao i da se ne traga za drugim osumnjičenima.

Ulično nasilje izbilo je uprkos apelima političara na smirivanje tenzija.

Protesti su, prema navodima, podsticani putem interneta od strane krajnje desničarskih aktivista.

(Beta, 10.06.2026)

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