Vremenska prognoza za četvrtak, 11. jun: Sutra naoblačenje s kišom, grmljavinom i padom temperature

Beta pre 29 minuta

U Srbiji se sutra očekuje naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom sa severa zemlje, a tokom prepodneva proširiće se na zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a zatim i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno se očekuju nepogode sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, rano ujutru u Vojvodini, a tokom dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, dnevna od 17 na zapadu i severozapadu do 32 na jugoistoku zemlje gde se osetniji pad temperature očekuje krajem dana.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar.

Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 18 do 20 stepeni, posle podne u padu na 15 stepeni Celzijusa. Prestanak padavina i postepeno razvedravanje očekuju se krajem dana i tokom noći.

U Srbiji će narednih danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža jutra i postepen porast dnevne temperature. U petak se kiša očekuje još samo ujutru i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a narednih dana tek ponegde u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu zemlje.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 11. jun:

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i posebno srčanim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i poremećaji sna.

(Beta, 10.06.2026)