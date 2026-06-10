Zašto kompanije nestaju s Beogradske berze

Na svetskim tržištima kapitala čini se da trenutno nema poželjnije robe od inicijalne javne ponude (IPO) nekog tehnološkog lidera - investitori čekaju da SpaceX, OpenAI i Anthropic otvore vrata javnom kapitalu.

Najveće berze svakodnevno se bore za nove IPO-ove, dodatne kotacije i privlačenje sve većeg broja investitora. Na Beogradskoj berzi, međutim, već godinama dominantna tema nije dolazak novih kompanija već odlazak postojećih. Broj akcionarskih društava čijim se deonicama može trgovati iz godine u godinu opada, promet je skroman, a interesovanje novih firmi za izlazak na berzu se ne vidi. Posledica je tržište koje je formalno tu, ali čiji značaj za finansiranje