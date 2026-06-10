Zašto kompanije nestaju s Beogradske berze

Bloomberg Adria pre 18 minuta  |  Ana Ristović
Zašto kompanije nestaju s Beogradske berze

Na svetskim tržištima kapitala čini se da trenutno nema poželjnije robe od inicijalne javne ponude (IPO) nekog tehnološkog lidera - investitori čekaju da SpaceX, OpenAI i Anthropic otvore vrata javnom kapitalu.

Najveće berze svakodnevno se bore za nove IPO-ove, dodatne kotacije i privlačenje sve većeg broja investitora. Na Beogradskoj berzi, međutim, već godinama dominantna tema nije dolazak novih kompanija već odlazak postojećih. Broj akcionarskih društava čijim se deonicama može trgovati iz godine u godinu opada, promet je skroman, a interesovanje novih firmi za izlazak na berzu se ne vidi. Posledica je tržište koje je formalno tu, ali čiji značaj za finansiranje
Otvori na rs.bloombergadria.com

Pročitajte još

Spremni za SpaceX? Euforija među investitorima zbog velike šanse za zaradu!

Spremni za SpaceX? Euforija među investitorima zbog velike šanse za zaradu!

Radar pre 6 sati
OpenAI priprema izlazak na berzu, investitori procenjuju kompaniju na bilion dolara

OpenAI priprema izlazak na berzu, investitori procenjuju kompaniju na bilion dolara

Radio 021 pre 7 sati
Open AI tajno podneo prijavu za izlazak na berzu

Open AI tajno podneo prijavu za izlazak na berzu

B92 pre 8 sati
OpenAI ulazi u trku za IPO, AI kompanije vredne 3,6 biliona dolara čekaju berzu

OpenAI ulazi u trku za IPO, AI kompanije vredne 3,6 biliona dolara čekaju berzu

Bloomberg Adria pre 12 sati
Bitkoin se strmoglavio: Najgora nedelja od kolapsa berze FTX

Bitkoin se strmoglavio: Najgora nedelja od kolapsa berze FTX

B92 pre 14 sati
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 9. jun 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za utorak, 9. jun 2026.

Ekapija pre 15 sati
Bitkoin potonuo 16 odsto za sedam dana, tržište strahuje od novog talasa gubitaka

Bitkoin potonuo 16 odsto za sedam dana, tržište strahuje od novog talasa gubitaka

NIN pre 14 sati

Ključne reči

BerzaBeogradska berzatržište kapitala

Ekonomija, najnovije vesti »

Zašto kompanije nestaju s Beogradske berze

Zašto kompanije nestaju s Beogradske berze

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Letovalište jeftinije i bliže od Grčke: Kilometri peščanih plaža, manje gužve i cene koje će vas iznenaditi

Letovalište jeftinije i bliže od Grčke: Kilometri peščanih plaža, manje gužve i cene koje će vas iznenaditi

Mondo pre 3 minuta
Posle dve godine pauze: Obnovljeni letovi između Tivta i Banjaluke

Posle dve godine pauze: Obnovljeni letovi između Tivta i Banjaluke

Aero.rs pre 23 minuta
Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 10. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 10. jun: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 18 minuta
Novi propisi za banke – više zaštite za građane, stroža pravila za rukovodstva

Novi propisi za banke – više zaštite za građane, stroža pravila za rukovodstva

RTS pre 13 minuta