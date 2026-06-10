Protest u Beogradu: Pročitan Manifest akademske zajednice (FOTO)

Danas pre 12 minuta  |  Fonet
Protest u Beogradu: Pročitan Manifest akademske zajednice (FOTO)
Autonomija Univerziteta nije predmet pregovora, a akademske slobode nisu kompromis sa vlastima, već granice koje vlast ne sme da pređe, navodi se u Manifestu Pobunjenog univerziteta, koji je večeras pročitan na protestu ispred Vlade Srbije, koji je završen oko 23.15,kada je i uspostavljen saobračaj nakon četvrosatnog protesta u organizaciji inicitijative Pobunjeni univerzitet. Naša jedina obaveza je prema istini, prema studentima i prema društvu koje gradimo. Mi,
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