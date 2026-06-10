Đedović Handanović: Srbija i Mol postigli kompromis oko NIS-a

Danas smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara („Shareholder Agreement“) između Republike Srbije i MOL-a, saopštila je na svom Instagram nalogu ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je navela da je između Srbije i MOL-a dogovoreno, između ostalog, sledeće: "Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za NIS usled uvođenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada ili njeni građani nisu ništa krivi", navela je ministarka na svom instagram nalogu. A post shared by Dubravka Đedović Handanović (@dubravka.djedovic)