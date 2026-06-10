Tri simptoma dijabetesa koja se javljaju čim se probudite

Tri uočljiva znaka dijabetesa mogu se pojaviti odmah nakon buđenja, a mnogi ih zanemaruju jer simptomi ne moraju nužno da izazivaju osećaj bolesti, upozorava farmaceut Abas Kanani.

Zbog toga veliki broj ljudi nije ni svestan da ima dijabetes. Kanani je za Express.co.uk izdvojio tri telesna simptoma koja mogu ukazivati na dijabetes tipa 2, a najizraženiji su upravo ujutru, prenosi Index. „Možete primetiti pojačanu žeđ, glad ili osećaj da morate često da mokrite“, objasnio je. Prekomerna žeđ, stručno nazvana polidipsija, jedan je od prvih simptoma dijabetesa. Iako je povremena žeđ normalna, stalna ili neuobičajeno jaka žeđ - čak i nakon unosa