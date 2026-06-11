Fudbalski matriks

Svetsko prvenstvo 2026. godine donosi najveću promenu u modernoj istoriji fudbala. Po prvi put na turniru će učestvovati čak 48 reprezentacija, a novi format takmičenja potpuno menja način na koji će se ekipe boriti za prolaz u nokaut fazu.

FIFA je zbog toga morala da napravi daleko složeniji sistem rangiranja, sa velikim brojem pravila i dodatnih kriterijuma koji će odlučivati o sudbini reprezentacija. Najveća novina je uvođenje šesnaestine finala i prolazak čak osam trećeplasiranih ekipa iz grupne faze. To znači da će mnoge reprezentacije do poslednjeg minuta grupne faze živeti u potpunoj neizvesnosti. Na Svetskom prvenstvu 2026. postoji 12 grupa — od Grupe A do Grupe L. Svaka grupa ima po