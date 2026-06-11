Fudbalski matriks

Sputnik pre 1 sat
Fudbalski matriks

Svetsko prvenstvo 2026. godine donosi najveću promenu u modernoj istoriji fudbala. Po prvi put na turniru će učestvovati čak 48 reprezentacija, a novi format takmičenja potpuno menja način na koji će se ekipe boriti za prolaz u nokaut fazu.

FIFA je zbog toga morala da napravi daleko složeniji sistem rangiranja, sa velikim brojem pravila i dodatnih kriterijuma koji će odlučivati o sudbini reprezentacija. Najveća novina je uvođenje šesnaestine finala i prolazak čak osam trećeplasiranih ekipa iz grupne faze. To znači da će mnoge reprezentacije do poslednjeg minuta grupne faze živeti u potpunoj neizvesnosti. Na Svetskom prvenstvu 2026. postoji 12 grupa — od Grupe A do Grupe L. Svaka grupa ima po
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Meksiko slavi na stadionu "Asteka": Domaćin Mundijala pobedio Južnu Afriku

Meksiko slavi na stadionu "Asteka": Domaćin Mundijala pobedio Južnu Afriku

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Iznenadni preokret u argentini: Senesi dobio poziv za Svetsko prvenstvo dok je bio na odmoru!

Iznenadni preokret u argentini: Senesi dobio poziv za Svetsko prvenstvo dok je bio na odmoru!

Hot sport pre 23 minuta
Tri crvena kartona na Mundijalu 2026: Svetsko prvenstvo nije moglo luđe da počne

Tri crvena kartona na Mundijalu 2026: Svetsko prvenstvo nije moglo luđe da počne

Mondo pre 18 minuta
Delirijum na kultnoj "asteki" - Meksiko pobedom otvorio mundijal: Sombrerosi u nestvarnoj atmosferi srušili Južnu Afriku, uz…

Delirijum na kultnoj "asteki" - Meksiko pobedom otvorio mundijal: Sombrerosi u nestvarnoj atmosferi srušili Južnu Afriku, uz tri crvena kartona!

Kurir pre 18 minuta
Neverovatan početak Svetskog prvenstva! Meksiko razbio Južnu Afriku, tri crvena kartona na meču

Neverovatan početak Svetskog prvenstva! Meksiko razbio Južnu Afriku, tri crvena kartona na meču

Večernje novosti pre 18 minuta
Senesi na Mundijalu - Skaloni ga pozvao umesto povređenog štopera

Senesi na Mundijalu - Skaloni ga pozvao umesto povređenog štopera

B92 pre 13 minuta
Argentina u zadnji čas promenila spisak: Mundijal već počeo kad su pozvali zvezdu Premijer lige

Argentina u zadnji čas promenila spisak: Mundijal već počeo kad su pozvali zvezdu Premijer lige

Mondo pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFAsport

Sport, najnovije vesti »

Žoze Murinjo se vratio u Real Madrid

Žoze Murinjo se vratio u Real Madrid

Danas pre 24 minuta
Dva gola i tri crvena kartona na otvaranju Mundijala, odličan start Meksika

Dva gola i tri crvena kartona na otvaranju Mundijala, odličan start Meksika

Danas pre 49 minuta
Mijajlo Marsenić: Srećan sam što smo u grupi sa Nemačkom

Mijajlo Marsenić: Srećan sam što smo u grupi sa Nemačkom

Danas pre 1 sat
Vaterpolisti Pro Reka i Barselonete u finalu fajnal-fora Lige šampiona

Vaterpolisti Pro Reka i Barselonete u finalu fajnal-fora Lige šampiona

Danas pre 1 sat
Otvoreno Svetsko prvenstvo, Šakira podigla temperaturu u Meksiko Sitiju

Otvoreno Svetsko prvenstvo, Šakira podigla temperaturu u Meksiko Sitiju

Danas pre 2 sata