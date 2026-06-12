Košarkaši Partizana protiv Dubaija igraju za peti meč finalne serije

Dubai trenutno vodi 2:1 u seriji

Košarkaši Paritzana dočekaće večeras od 20 časova Dubai u Beogradskoj areni u četvrtoj utakmici finalne serije plej-ofa ABA lige. Dubai vodi 2:1 u seriji nakon što je Partizan u sredu pobedio na svom terenu rezultatom 84:70. „Dubai je vrlo dobra ekipa sa talentovanim igračima, ali i vrlo dobrim trenerom. Tokom utakmice uspeli smo da zaustavimo neke njihove veoma važne igrače koji su imali lošije procente šuta, ali naravno, pitanje je da li će Bejkon i Musa ponoviti