Marš posle remija sa BiH: Mislili smo da ih imamo

Kanada je osvojila prvi bod na Mundijalu u svom trećem nastupu - 1:1 protiv Bosne i Hercegovine nakon što je jurila rezultat od 21. minta.

Selektor Džesi Marš imao je zamerke, strelac gola za Kanadu Klej Larin zadovoljan je na ličnom planu. „Imali smo osećaj da ih ‘imamo’. Sve vreme smo vršili pritisak, izmene su napravile razliku u meču. Rekao sam igračima: Imamo ih, sada je vreme da pritisnete gas“, rekao je selektor Kanade Džesi Marš za TSN posle meča i remija sa Bosnom i Hercegovinom. „Razočaran sam prvim poluvremenom. Nismo bili dovoljno agresivni. Na pauzi smo razgovarali i u drugom poluvremenu