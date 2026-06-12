Sme li ruski kamion da vozi do Krima?

Velike priče pre 31 minuta  |  Piše Aleksandar Radić
Sme li ruski kamion da vozi do Krima?

Dronovi su na sebe preuzeli zadatke koje je trebalo da izvršava lovačko-bombarderska avijacija. Rusi su iznenađeni brutalno efikasnim udarima po vozilima na putnim komunikacijama u pozadini

Ukrajinci su pomerili zid dronova sa 50 km na 100 km od linije fronta. Rusi su iznenađeni brutalno efikasnim udarima dronova po vozilima na putnim komunikacijama u pozadini. Do pre nekoliko nedelja vozačima kamiona na trasi R-280 „Novorosija“ prelazak od Rostova od matice Rusije do Krima bio je rutinski posao. Tu i tamo neki kontrolni punkt i prolaze kilometri do mesta istovara tereta. Od glavnog puta vojna terenska vozila razvozila su teret u taktičku dubinu.
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