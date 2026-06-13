Od Žute grede do Porto Montenegra

Velike priče pre 33 minuta  |  Piše Zoran Panović
Od Žute grede do Porto Montenegra

Ako bi zahtevi Evropske unije zaista bili ispunjeni (Vučić je i pre Tivta rekao da će do kraja 2026. sve biti ispunjeno što treba za EU), to bi značilo da se srpski režim reformisao, a on ne može da se reformiše a da se ne uruši

Nekome se moglo učiniti da je Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu organizovan da bi na njemu predsednik Srbije Aleksandar Vučić, radoznalim evropskim i regionalnim liderima mogao da priča kako mu je bilo u Kini i šta mu je sve rekao Si Đinping. Ako bi neko pomenuo mogućnost prevremenih izbora u Srbiji, Vučić je mogao prisutnim liderima i birokratama da odgovori – ako ostanem pri tome da ih bude na jesen, to znači da će splasnuti tenzije u svetu, ako ih
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Za to vreme u Bosni, sudar EU i Amerike

Za to vreme u Bosni, sudar EU i Amerike

Velike priče pre 1 sat
Tužiteljka Lidija Komlen Nikolić o „pohvalama“ Venecijanske komisije: Posledice Mrdićevih zakona će teško biti otklonjene…

Tužiteljka Lidija Komlen Nikolić o „pohvalama“ Venecijanske komisije: Posledice Mrdićevih zakona će teško biti otklonjene (VIDEO)

Insajder pre 9 sati
Dnevnik saznaje: Branislava Pandurov napustila Bačulova, prešla u odborničku grupu Srpske napredne stranke u Novom Sadu

Dnevnik saznaje: Branislava Pandurov napustila Bačulova, prešla u odborničku grupu Srpske napredne stranke u Novom Sadu

Dnevnik pre 9 sati
Danas: Vlast razmatra dve opcije za predsedničkog kandidata, u igri i nestranačka ličnost

Danas: Vlast razmatra dve opcije za predsedničkog kandidata, u igri i nestranačka ličnost

Radio 021 pre 10 sati
Đurić i Gerapetritis o EU, Kosovu, Ekspo 2027 i saradnji Srbije i Grčke

Đurić i Gerapetritis o EU, Kosovu, Ekspo 2027 i saradnji Srbije i Grčke

Serbian News Media pre 12 sati
Šef grčke diplomatije: Atina zatražila da se što pre otvori Klaster 3 za Srbiju

Šef grčke diplomatije: Atina zatražila da se što pre otvori Klaster 3 za Srbiju

Insajder pre 13 sati
Dve su opcije za Vučićevog predsedničkog kandidata, tvrde politički izvori Danasa

Dve su opcije za Vučićevog predsedničkog kandidata, tvrde politički izvori Danasa

Danas pre 12 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanEvropska UnijaEUKinaPredsednik SrbijeIzboriTivatcacilend

Politika, najnovije vesti »

Od Žute grede do Porto Montenegra

Od Žute grede do Porto Montenegra

Velike priče pre 33 minuta
Za to vreme u Bosni, sudar EU i Amerike

Za to vreme u Bosni, sudar EU i Amerike

Velike priče pre 1 sat
Kfor se pakuje, Srbi strepe! NATO smanjuje trupe na KiM, dali i objašnjenje i svi sada strahuju od ovog scenarija

Kfor se pakuje, Srbi strepe! NATO smanjuje trupe na KiM, dali i objašnjenje i svi sada strahuju od ovog scenarija

Blic pre 1 sat
Srbija u Savetu bezbednosti UN tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizma

Srbija u Savetu bezbednosti UN tražila da preuzme deo funkcija haškog Mehanizma

Danas pre 7 sati
“Još jedan pokušaj SNS da se spasi rejting”: Šta je bio cilj „spektakla“ u Novom Sadu?

“Još jedan pokušaj SNS da se spasi rejting”: Šta je bio cilj „spektakla“ u Novom Sadu?

Danas pre 9 sati