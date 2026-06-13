Od Žute grede do Porto Montenegra

Ako bi zahtevi Evropske unije zaista bili ispunjeni (Vučić je i pre Tivta rekao da će do kraja 2026. sve biti ispunjeno što treba za EU), to bi značilo da se srpski režim reformisao, a on ne može da se reformiše a da se ne uruši

Nekome se moglo učiniti da je Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu organizovan da bi na njemu predsednik Srbije Aleksandar Vučić, radoznalim evropskim i regionalnim liderima mogao da priča kako mu je bilo u Kini i šta mu je sve rekao Si Đinping. Ako bi neko pomenuo mogućnost prevremenih izbora u Srbiji, Vučić je mogao prisutnim liderima i birokratama da odgovori – ako ostanem pri tome da ih bude na jesen, to znači da će splasnuti tenzije u svetu, ako ih