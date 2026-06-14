Tramp i Zelenski u utorak na radnom sastanku G7 u Francuskoj

Predsednici SAD i Ukrajine, Donald Tramp (Trump) i Volodimir Zelenski, će učestvovati na istom radnom sastanku u utorak tokom samita G7 u Francuskoj, iako trenutno nije planiran formalni bilateralni sastanak dvojice predsednika, izjavio je večeras neimenovni visoki američki zvaničnik.

Dva lidera vrlo lako bi mogla da se sastanu na marginama ovog radnog sastanka, rekao je taj zvaničnik i dodao da je Tramp „jedini“ lider sposoban da okonča rat između Rusije i Ukrajine, ali nije naveo druge detalje. Tokom samita Grupe sedam industrijski najrazvijenjihih zemalja – G7 u Francuskoj, koji će trajati od ponedeljka do srede, Tramp će imati bilateralne sastanke sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), kao i sa liderima Katara,