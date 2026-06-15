Bošković (SRCE): Napad u Ćacilendu na studente i profesore iz Berlina, ozbiljan bezbednosni problem

Beta pre 28 minuta

Član Predsedništva stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković ocenio je danas da je napad na studente i profesora berlinskog Humboltovog univerziteta u Pionirskom parku u Beogradu, potvrdio da je šatorsko naselje kod Skupštine, tzv. "Ćacilend", "ozbiljan bezbednosni problem za Beograđane i goste tog grada". Kako pišu mediji, grupa studenata i profesor iz Berlina napali su osobe koje borave u Pionirskom parku dok su pokušavali da fotografišu Dom Narodne skupštine Srbije.

Kako su naveli, muškarci iz kampa su im "nasilno otimali telefone i kamere, naređujući im da obrišu fotografije i preteći im".

Bošković, koji je i poslanik Skupštine Srbije, je u saopštenju ocenio da je situacija oko tog šatorskog naselja izmakla kontroli vlasti.

"Cela situacija sa Ćacilendom izmakla je njihovoj kontroli onda kada je napadnuta novinarska ekipa N1 i kada je nadležnoj tužiteljki bilo zabranjeno da uđe u taj paravojni kamp. Ovaj slučaj sa studentima iz Nemačke nije izolovan slučaj, već logična posledica tolerisanja bezakonja. Vlast je pokazala da nije u stanju da se nosi sa interesima tih kriminalaca, jer moraju svoje lojaliste da namire tako što će da zažmure kada naprave neki incident, a da ne govorimo o nezakonitim poslovnim dilovima. Ćacilend više nije samo estetsko ruglo koje naružuje centar grada, postao je bezbednosni problem prvog reda i leglo kriminalnih aktivnosti koje direktno ugrožava živote građana i ugled Srbije u svetu", naveo je Bošković.

On je upitao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da li je  taj incident "slika skoka u budućnost kojom planira da dočeka, kako je najavio, milione posetilaca izložbe EXPO 2027. godine".

"Sramota je da dok se država zadužuje milijardama za grandiozne objekte, u centru grada toleriše divlje naselje iz kojeg se sprovodi fizički teror nad građanima i turistima. Bezbednost se ne gradi maketama, već primenom zakona koja je u Pionirskom parku potpuno suspendovana. Ukoliko država nije u stanju da zavede red ispred zgrade Predsedništva, jasno je da zakoni u Srbiji važe za sve, osim za one koji pod okriljem mraka i šatora služe kao batina protiv svakoga ko im se nađe na putu", naveo je Bošković.

 

(Beta, 15.06.2026)

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