Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Pored zavisnosti, upotreba kokaina može da ima akutne medicinske posledice, prvenstveno kardiovaskularne i psihijatrijske, podsetio je francuski Zavod za javno zdravlje

Francuska beleži rast upotrebe kokaina, što sve više opterećuje nacionalni zdravstveni sistem, a broj intervencija hitnih službi zbog konzumiranja ove droge porastao je za 26 odsto u 2025. godini, pokazuju najnoviji zvanični podaci. Kako je u izveštaju naveo nacionalni Zavod za javno zdravlje, u prošloj godini je registrovano više od 6.500 obraćanja hitnim zdravstvenim službama zbog posledica uživanja kokaina. Istovremeno, zabeleženo je 2.096 slučajeva