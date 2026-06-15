Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Politika pre 1 sat
Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Pored zavisnosti, upotreba kokaina može da ima akutne medicinske posledice, prvenstveno kardiovaskularne i psihijatrijske, podsetio je francuski Zavod za javno zdravlje

Francuska beleži rast upotrebe kokaina, što sve više opterećuje nacionalni zdravstveni sistem, a broj intervencija hitnih službi zbog konzumiranja ove droge porastao je za 26 odsto u 2025. godini, pokazuju najnoviji zvanični podaci. Kako je u izveštaju naveo nacionalni Zavod za javno zdravlje, u prošloj godini je registrovano više od 6.500 obraćanja hitnim zdravstvenim službama zbog posledica uživanja kokaina. Istovremeno, zabeleženo je 2.096 slučajeva
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Priznanje komandanta NATO-a uništilo propagandu protiv Moskve

Priznanje komandanta NATO-a uništilo propagandu protiv Moskve

Politika pre 1 sat
Izrael zabrinut, Netanjahu traži hitan sastanak sa Trampom

Izrael zabrinut, Netanjahu traži hitan sastanak sa Trampom

Politika pre 2 sata
U Ženevi protest i neredi uoči početka samita G7 (FOTO)

U Ženevi protest i neredi uoči početka samita G7 (FOTO)

Danas pre 6 sati
Zelenski otkrio detalje razgovora sa liderom SAD: "Poželeo sam predsedniku Trampu svaki uspeh"

Zelenski otkrio detalje razgovora sa liderom SAD: "Poželeo sam predsedniku Trampu svaki uspeh"

Kurir pre 1 dan
"Svi Ukrajinci imaju jednu želju za Trampa" Zelenski razgovarao sa američkim predsednikom o okončanju rata: "Imamo neke dobre…

"Svi Ukrajinci imaju jednu želju za Trampa" Zelenski razgovarao sa američkim predsednikom o okončanju rata: "Imamo neke dobre ideje za mir"

Blic pre 4 sati
Protesti u Ženevi zbog samita G-7, napadnuti "simboli kapitalizma"

Protesti u Ženevi zbog samita G-7, napadnuti "simboli kapitalizma"

RTS pre 5 sati
Zelenski se hitno čuo sa Trampom: "Imamo plan"

Zelenski se hitno čuo sa Trampom: "Imamo plan"

B92 pre 5 sati

Ključne reči

KokainFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i…

Hitno oglašavanje šefa UN! Gutereš besan zbog bombi u Bejrutu, sve puca u trenutku kad se čeka istorijski dogovor Amerike i Irana!

Kurir pre 3 minuta
Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je…

Crni bilans stravičnog zemljotresa: Više od 60 mrtvih na Filipinima, a ono što je potres uradio sa dnom okeana prestrašilo je planetu! (foto)

Kurir pre 1 sat
Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Bolnice u Francuskoj imaju posla zbog kokaina

Politika pre 1 sat
Završen rat na Bliskom istoku: Tramp čestitao svima i najavio otvaranje Ormuskog moreuza

Završen rat na Bliskom istoku: Tramp čestitao svima i najavio otvaranje Ormuskog moreuza

Mondo pre 1 sat
Hoće da se otcepe od Amerike i stvore novu državu: Bacili su oko na veliki deo SAD, sve jači secesionistički pokreti

Hoće da se otcepe od Amerike i stvore novu državu: Bacili su oko na veliki deo SAD, sve jači secesionistički pokreti

Kurir pre 2 sata