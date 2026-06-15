Švedska ubedljiva protiv Tunisa

Politika pre 29 minuta
Švedska ubedljiva protiv Tunisa

Prvo kolo grupe F na Mundijalu

Fudbaleri Švedske ubedljivo su savladali Tunis rezultatom 5:1 u utakmici prvog kola F grupe na Svetskom prvenstvu. Jasin Ajari pogađao je u sedmom i 90+6. minutu, Aleksander Isak bio je strelac u 30, Viktor Đokereš u 59, a Matijas Svanberg u 84. minutu. Jedini gol za Tunis postigao je Omar Rekik u 43. minutu. Prethodno, u prvom meču grupe Holandija i Japan su remizirali 2:2. Selektor fudbalske reprezentacije Švedske Grejem Poter rekao je da su njegovi igrači bili
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