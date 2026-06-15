Senzacija pred Belom kućom! /video/

Senzacija na Južnom travnjaku Bele kuće! Džastin Gejdži savladao je favorita Iliju Topuriju i osvojio pojas lake kategorije u UFC. Pre toga je Siril Gan nokautirao Aleksa Pereiru u drugoj najvažnijoj borbi večeri.

Nikada ranije, međutim, nijedan veliki profesionalni sportski događaj nije održan na terenu u sklopu Bele kuće. Sve do sada i to na rođendan Donalda Trampa. Ilija Topurija verovatno ne pamti kada je dobio batine kao u Beloj kući, pa je posle 17 pobeda doživeo prvi poraz u karijeri. Amerikanac je pre borbe bio autsajder, niko nije verovao da može do senzacije. Gejdži je od starta meča dobro počeo sa direktima, napravio je štetu na licu Topurije, do kraja treće