Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Beta pre 1 sat

Benzini u Severnom Makedoniiji od danas su skuplji 1,5 do dva denara, a dizel za pola denara. Maksimalna maloprodajna cena litra "eurodizela" na makedonskim pumpama je 87,5 denara, bezolovnog benzina "eurosuper 95" – 87,5 denara, a bezolovnog benzina "eurosuper 98" – 90 denara.

Maloprodajna cena ekstra lakog ulja smanjena je za 2,5 denara i litar košta 86,5 denara, dok je mazut pojeftino za 1,074 denar i kilogram je sada 46,223 denara.

(Beta, 16.06.2026)