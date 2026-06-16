Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Beta pre 1 sat

Benzini u Severnom Makedoniiji od danas su skuplji 1,5 do dva denara, a dizel za pola denara.  Maksimalna maloprodajna cena litra "eurodizela" na makedonskim pumpama je  87,5 denara, bezolovnog benzina "eurosuper 95" –  87,5  denara, a bezolovnog benzina "eurosuper 98" – 90  denara.

Maloprodajna cena ekstra lakog ulja smanjena je za 2,5 denara i litar košta 86,5 denara, dok je mazut pojeftino za 1,074 denar i kilogram je sada 46,223 denara.

(Beta, 16.06.2026)

Povezane vesti »

Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Serbian News Media pre 1 sat
Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Radio sto plus pre 1 sat
Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Radio 021 pre 45 minuta
Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Poskupelo gorivo u Severnoj Makedoniji

Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MakedonijaSeverna Makedonija

Društvo, najnovije vesti »

Da li će prosvetni radnici morati da volontiraju na Ekspu?

Da li će prosvetni radnici morati da volontiraju na Ekspu?

Danas pre 10 minuta
Slatko od trešanja: tradicionalna poslastica koja čuva miris početka leta

Slatko od trešanja: tradicionalna poslastica koja čuva miris početka leta

Danas pre 15 minuta
Beogardski vodovod objavio gde neće biti vode sutra

Beogardski vodovod objavio gde neće biti vode sutra

Danas pre 10 minuta
Jovanović (CLS): Stara deponija u Vinči još nije sanirana, rizik od većeg požara ovog leta

Jovanović (CLS): Stara deponija u Vinči još nije sanirana, rizik od većeg požara ovog leta

Danas pre 15 minuta
Rast akcija na Wall Streetu: Tehnološke sektor predvodi dobitke

Rast akcija na Wall Streetu: Tehnološke sektor predvodi dobitke

Blic pre 20 minuta