Ukrajinski dron oštetio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu kompanije Gazpromnjeft, saopštio je danas gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Sobjanjin je na Telegramu naveo da u napadu nije bilo žrtava i da hitne službe rade na terenu, ali nije precizirao da li je proizvodnja u najvećoj rafineriji u moskovskom regionu ugrožena. A humiliating morning for the Russian dictator, as the largest refinery in Moscow and one of the largest in Russia, now burns after a barrage of Ukrainian drones bypassed the country's most protected airspace. Processing 12.8 million tonnes per year (245,000–250,000 barrels per…