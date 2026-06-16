Čemu još služi pozorište?

Velike priče pre 6 minuta  |  Piše Le Monde diplomatique
Čemu još služi pozorište?

Ili, zašto nam je danas potreban Breht

Tekst je originalno objavljen u Mond diplomatika na srpskom jeziku. Junsko izdanje pogledajte OVDE. Piše Olivije Nevo, autor knjige Brecht et les mauvais temps nouveaux, La Fabrique, Pariz, 2026, na osnovu koje je sastavljen ovaj članak. Danas, u ovim mračnim vremenima, čemu još služi pozorište? Na to pitanje nema odgovora. Možda je ono čak izgubilo i smisao. Podseća na jedan tekst Bertolta Brehta: „Moglo bi izgledati sablažnjivo da se ovde raspravlja o pozorištu,
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