Mundijal (7. dan): Kiks Portugala, čeka se derbi prve runde Svetskog prvenstva

Danas pre 45 minuta  |  V. R.
Mundijal (7. dan): Kiks Portugala, čeka se derbi prve runde Svetskog prvenstva

Na Svetskom prvenstvu u fudbalu će se tokom sedmog dana takmičenja odigrati četiri utakmice.

Grupa K Portugal – Demokratska Republika Kongo 1:1 Portugal je u prvom meču dana remizirao sa DR Kongom 1:1 (1:1). Afrička selekcija je bila ravnopravan protivnik jednom od favorita Mundijala i zasluženo je stigla do remija. Grupa L Engleska – Hrvatska (22.00) Čini se da su Englezi sa selektorom Tomasom Tuhelom nikad spremniji da prvi put nakon 1966. godine osvoje Mundijal. S druge strane Hrvatska nakon velikih useha na prethodna dva Svetska prvenstva, žele da
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