Hejs i zvanično postao Slovenac

Sportske.net pre 5 sati  |  Sportske.net
Hejs i zvanično postao Slovenac

Američki košarkaš Džekson Hejs postao je danas državljanin Slovenije i u budućnosti će nastupati za selekciju te zemlje.

Košarkaški savez Slovenije saopštio je da je Hejs slovenački pasoš dobio u ambasadi te zemlje u Vašingtonu, kao i da centar Los Anđeles Lejkersa ipak neće igrati za reprezentaciju Slovenije u predstojećem utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje su na programu u julu. Hejs (26) je bio osmi pik na draftu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) 2019. godine, i čitavu svoju dosadašnju karijeru je proveo u NBA ligi. Nakon četiri sezone provedene u Nju
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