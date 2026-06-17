Mesijeva magija: Het-trik za istoriju

Sputnik pre 59 minuta
Mesijeva magija: Het-trik za istoriju

Tačno pre 20 godina Lionel Mesi je odigrao prvi reprezentativni meč za Argentinu na Svetskom prvenstvu i to protiv tadašnje Srbije i Crne Gore. Ispisao je tada istoriju kao najmlađi strelac Argentine, a dve decenije kasnije Mesi je i dalje tu i piše nove stranice istorije i to na kakav način!

Fudbaleri Argentine pobedili su selekciju Alžira u prvom kolu grupe J na Svetskom prvenstvu rezultatom 3:0, a glavni junak bio je naravno neverovatni Lionel Mesi koji je postigao het-trik. Proslavljeni Argentinac, za mnoge najbolji fudbaler svih vremena, postigao je svoj 16. gol na Mundijalu i tako se izjednačio sa Miroslavom Kloseom koji je držao rekord sa najviše golova na Svetskim prvenstvima. Ujedno je Mesi postao prvi fudbaler ikada koji igra svoj šesti
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