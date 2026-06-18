Vremenska prognoza za četvrtak 18. jun 2026: Danas pretežno sunčano i toplo
Beta pre 1 sat
U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima.
Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 28 do 31.
U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo.
Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 19, a najviša dnevna oko 29.
(Beta, 18.06.2026)