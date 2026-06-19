Đilas: Najgori kupac za NIS bio bi mađarski MOL

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas danas je ocenio da bi najgori kupac za Naftnu industriju Srbije (NIS) bio mađarski MOL koji ima svoju rafineriju na samo 200 kilometara od granice Srbije, u okolini Budimpešte. "MOL nema nikakav interes da na duži period sačuva Rafineriju Pančevo, koja je u vlasništvu NIS-a", naveo je Đilas u saopštenju. On je, ukazujući da je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sa mađarskom stranom