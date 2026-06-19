Barbarez posle debakla: „Nije poslednji voz – na pobedu protiv Katara“

Sputnik pre 2 sata
Barbarez posle debakla: „Nije poslednji voz – na pobedu protiv Katara“

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je posle poraza od Švajcarske da je rezultat bio previsok i dodao da će se njegova ekipa spremiti i pokušati da pobedi Katar u poslednjem kolu grupne faze Svetskog prvenstva.

Fudbaleri BiH poraženi su u Los Anđelesu od selekcije Švajcarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B na SP. „Naravno, previsok rezultat. Kada imate igrača manje morate da pokušate da kontrolišete neke stvari. Mislim da smo imali boljih 60 minuta od protivnika. Nažalost, primili smo gol kako smo primili. Nismo dobro ispucali tu loptu, a onda i crveni karton i to je stvorilo dodatni problem“, rekao je Barbarez, a prenosi Fudbalski savez BiH. On je naveo da su greška
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