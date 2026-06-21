POGLED SA MIŠELUKA: Geografija srca...od "Najlona" do Rume

NOVI SAD - Prostor Vojvodine večito se naseljavao i raseljavao. A kada god bi se neki narod ovde skućio, nije kraj svojih kuća najpre pravio ni crkvu, ni školu, ni upravnu zgradu, već – pijacu. Stoga je priča o vojvođanskim pijacama i vašarima, jedan od najuzbudljivijih uglova iz kojeg se može ispričati priča o Vojvodini samoj. O njenim ljudima, njihovim naravima, o presudnim momentima iz naše istorije, o razvoju, ostvarenim i izneverenim očekivanjima… Mada ruku na srce, u današnje vreme pijace i vašari

Jeste da je u oba slučaja reč o mestima na kojima se radi pazara okuplja veliki broj ljudi i koja nam verno prenose mentalitet i duh mesta u kojem se nalazimo. Ali pijace će definitivno imati svoje mesto u budućnosti. Putujući širom sveta, možemo se složiti da najmodernije metropole imaju i moderne pijace. Vašari su već nešto drugo. Njihov peščani sat polako se prazni. Za njih i od njih vekovima se živelo. Do pre jednog veka snaga i značaj jedne varoši merila se po