POGLED SA MIŠELUKA: Geografija srca...od "Najlona" do Rume

RTV pre 13 minuta  |  RTV
POGLED SA MIŠELUKA: Geografija srca...od "Najlona" do Rume

NOVI SAD - Prostor Vojvodine večito se naseljavao i raseljavao. A kada god bi se neki narod ovde skućio, nije kraj svojih kuća najpre pravio ni crkvu, ni školu, ni upravnu zgradu, već – pijacu. Stoga je priča o vojvođanskim pijacama i vašarima, jedan od najuzbudljivijih uglova iz kojeg se može ispričati priča o Vojvodini samoj. O njenim ljudima, njihovim naravima, o presudnim momentima iz naše istorije, o razvoju, ostvarenim i izneverenim očekivanjima… Mada ruku na srce, u današnje vreme pijace i vašari

Jeste da je u oba slučaja reč o mestima na kojima se radi pazara okuplja veliki broj ljudi i koja nam verno prenose mentalitet i duh mesta u kojem se nalazimo. Ali pijace će definitivno imati svoje mesto u budućnosti. Putujući širom sveta, možemo se složiti da najmodernije metropole imaju i moderne pijace. Vašari su već nešto drugo. Njihov peščani sat polako se prazni. Za njih i od njih vekovima se živelo. Do pre jednog veka snaga i značaj jedne varoši merila se po
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Od problema do rešenja – Žarko Mićin među Novosađanima: „Niko bolje od građana ne zna šta je potrebno njihovom naselju”…

Od problema do rešenja – Žarko Mićin među Novosađanima: „Niko bolje od građana ne zna šta je potrebno njihovom naselju”

Dnevnik pre 1 dan
Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Dnevnik pre 1 dan
Veliki transfer Vojvodine: Reprezentativac Srbije se vratio na "Karađorđe"

Veliki transfer Vojvodine: Reprezentativac Srbije se vratio na "Karađorđe"

Euronews pre 8 sati
Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Zukić: „Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje sa Vojvodinom“

Serbian News Media pre 11 sati
Spektakl Korzo slavi Svetski dan muzike uz Betovena na Novom naselju: Vojvođanski simfonijski orkestar i vrhunski solisti pred…

Spektakl Korzo slavi Svetski dan muzike uz Betovena na Novom naselju: Vojvođanski simfonijski orkestar i vrhunski solisti pred novosadskom publikom

Kurir pre 11 sati
Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Prve reči Zukića nakon povratka u Vojvodinu: "Vratio sam se u svoju drugu kuću, sada želim trofeje"

Kurir pre 11 sati
Sudarili se pa oborili semafor: Nezgoda na uglu novosadskih ulica Maksima Gorkog i Bulevara oslobođenja (video)

Sudarili se pa oborili semafor: Nezgoda na uglu novosadskih ulica Maksima Gorkog i Bulevara oslobođenja (video)

Dnevnik pre 12 sati

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

POGLED SA MIŠELUKA: Geografija srca...od "Najlona" do Rume

POGLED SA MIŠELUKA: Geografija srca...od "Najlona" do Rume

RTV pre 13 minuta
U Bukovcu održan 26. Zavičajni zbor: Običaji i kosidba okupili Krajišnike (video)

U Bukovcu održan 26. Zavičajni zbor: Običaji i kosidba okupili Krajišnike (video)

Dnevnik pre 1 dan
Od problema do rešenja – Žarko Mićin među Novosađanima: „Niko bolje od građana ne zna šta je potrebno njihovom naselju”…

Od problema do rešenja – Žarko Mićin među Novosađanima: „Niko bolje od građana ne zna šta je potrebno njihovom naselju”

Dnevnik pre 1 dan
Kakav je rejting studentske liste, a kakav SNS, zavisi koga pitate

Kakav je rejting studentske liste, a kakav SNS, zavisi koga pitate

Radio 021 pre 1 dan
Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Potpisom Dejana zukića (25) u voši nastavljen niz zavidnih transfera Ništa više nije kao pre

Dnevnik pre 1 dan