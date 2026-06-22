Španija posle kiksa na startu „iskalila bes“ na Arabiji

Reprezentacije Španije je sa ubedljivih 4:0 savladala Saudijsku Arabiju u drugom kolu H grupe na Svetskom prvenstvu Posle neočekivanog remija u kojem su mreže ostale mirne protiv Zelenortskih Ostrva na startu turnira, „crvena furija“ je „iskalila bes“ na Arabiji u Atlanti.

Jedan od razloga bolje igre Španaca svakako je predstavljao povratak mladog asa Lamina Jamala u startnu postavu. Upravo je Jamal već u desetom minutu postigao gol za 1:0, a tako je postao i osmi najmlađi strelac u istoriji Mundijala. Već u 20. minutu Španije je duplirala prednost, posle kornera i loše intervencije azijske selekcije Olmo je šutirao snažno i vrlo neprecizno, ali je lopta do Mikela Ojrazabala, koji se sjajno snašao i duplirao prednost. To je totalno