Lionel Mesi: Već smo doneli mnogo radosti navijačima, ali želimo još

Danas pre 2 sata  |  Beta-AP
Lionel Mesi: Već smo doneli mnogo radosti navijačima, ali želimo još

Kapiten Argentine Lionel Mesi poručio je nakon nove pobede na Svetskom prvenstvu da reprezentacija želi da nastavi da usrećuje navijače, ali da je najvažniji cilj plasman u narednu fazu takmičenja.

Argentina je pobedila Austriju 2:0, u drugom kolu Grupe J Svetskog prvenstva, a oba gola je postigao upravo Mesi. – Već smo ljudima doneli mnogo radosti, ali pokušaćemo da im pružimo još više. Najvažnija je kvalifikacija dalje, mada nam je uvek cilj da pobedimo svaku utakmicu – rekao je Mesi. Mesi je postigao 18 golova na Svetskim prvenstvima, i postao je najbolji strelac u istoriji Mundijala. Argentinski as istakao je i odličnu atmosferu u ekipi, naglasivši da
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