Urednik agencije Beta pušten iz policije nakon davanja izjave

Glavni i odgovorni urednik Novinske agencije Beta Vojkan Kostić pušten je večeras iz Uprave kriminalističke policije nakon što je dao izjavu u svojstvu građanina o oduzimanju mobilnog telefona.

Kostić je u policiju došao nakon poziva koji je dobio dok je kao novinar izveštavao sa pretresa stana vojnog analitičara Aleksandra Radića, po zahtevu tužilaštva o istrazi tvrdnji da je 15. marta na protestu u Beogradu korišćen zvučni top protiv okupljenih demonstranata. Policiju je zanimalo kako je Radićev telefon bio kod Kostića i davanje izjave se uglavnom odnosilo na tu okolnost. „Policiji sam rekao da sam se zatekao na kafi sa Radićem kada ga je inspektor