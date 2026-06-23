Počinje nova runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu

Liban danas u Vašingtonu započinje novi krug pregovora sa Izraelom, a Bejrut je odlučan da nastavi direktne razgovore uprkos tome što je njihov značaj delimično umanjen odlukom Irana da Liban uključi u sopstvene pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Libanski zvaničnici insistiraju da su pregovori licem u lice sa Izraelom jedini način da se okonča rat koji traje od 2. marta, kada je naoružana grupa Hezbolah otvorila vatru na Izrael u znak podrške Iranu, što je dovelo do izraelskih vazdušnih i kopnenih napada u kojima je u Libanu do sada poginulo više od 4.000 ljudi. Međutim, četiri runde libansko-izraelskih pregovora od aprila nisu uspele da donesu trajni prekid vatre. Najduži period zatišja zabeležen je ove