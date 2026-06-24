Podsticaji pčelarima: U prvom ciklusu odobreno 800 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je u prvom ciklusu automatske obrade zahteva za podsticaje pčelarima, podnetim u prvih sedam dana javnog poziva, doneto više od 12.000 rešenja, a da ukupan iznos odobrenih podsticajnih sredstava iznosi 800 miliona dinara.

U saopštenju Ministarstvo je navelo da će se, radi brže isplate podsticaja, automatska administrativna obrada zahteva sprovoditi na dnevnom nivou,kako bi korisnicima koji ispunjavaju uslove u najkraćem roku bila uručena rešenja i isplaćen novac. Podsećaju se poljoprivredni proizvođači da proveravaju svoje eSanduče na portalu eUprava radi blagovremenog preuzimanja i prihvatanja rešenja. Ukoliko nemaju primedbi na doneto rešenje, potrebno je da se odreknu prava na