Cena nafte Brent pala na 76 dolara za barel

Smiruje se strah od nestašice

Cene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta (WTI) prodaje za 72 dolara po barelu, a Brent nafta za 76 dolara. Cene se približavaju vrednostima koje su zabeležene pre početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio plovidbu kroz Ormuski moreuz usled napretka u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana, piše Trejding ekonomiks. Nemački DAX je pao za jedan odsto, moskovski MOEX za 1,20 odsto, francuski CAC 40 za 0,06 odsto, a