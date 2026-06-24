Srednji kurs dinara za evro 117,4021 dinar

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4021 dinar

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće 117,4021 dinar, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji 0,3 odsto i iznosi 103,0747 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,9 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 2,1 odsto, dok je od početka godine za 3,1 odsto.
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