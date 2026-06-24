A planirali su da otruju beogradski vodovod…

Jugoslovenska javnost apsolutno ništa nije znala o okršaju sa teroristima u Bosni i Hercegovini 1972, niti se znalo bilo šta o njihovim planovima. A državni vrh, vojska, milicija i Udba su se potrudili da tako i ostane...

Veliki dosije o Bugojanskoj grupi, 2. deo: 19 terorista došlo je do centra Jugoslavije, do planine Raduša u BiH, gde su pokušali da podignu ustanak protiv komunističkog režima Josipa Broza Tita. U zemlju su ušli 20. juna 1972. godine. Planirali su i da sipaju tri kilograma otrova u beogradski vodovod, i tako usmrte ogroman broj stanovnika. Kako bi sprečila ovakve slučajeve, tadašnja vlast je donela direktivu po kojoj je Udba regrutovala podzemlje za obračun sa