Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

Danas pre 10 sati  |  FoNet
Milo Đukanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio odredbe Zakona o sprečavanju korupcije, jer u redovnom godišnjem izveštaju o prihodima i imovini za 2022. godinu nije prijavio da je vlasnik 11 komada vatrenog oružja.

Kako se navodi u odluci, Đukanović je Agenciji dostavio nepotpune i netačne podatke o svojoj imovini, iako je bio dužan da prijavi svu pokretnu imovinu za koju postoji obaveza registracije kod nadležnih organa, prenosi RTCG. Prema dokumentaciji, Đukanović kao pokretnu imovinu, za koju je propisana obaveza registracije, nije naveo čitav arsenal oružja različitih marki i kalibara, a postupak je pokrenut po službenoj dužnosti nakon provere navoda i podataka iz
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