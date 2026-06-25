Bazena nema, ali je do sada koštao preko 20 miliona dinara

Niko do sada na taj način nije prevario Čačane kao što su to uradili čelni ljudi SNS kada su pred lokalne izbore 2024.godine ogradili i iscenirali gradilište za zatvoreni bazen.

Za tu priliku postavljena je ograda sa porukom USKORO kao i jedan montažni WC ispred zgrade gde je zamišljeno da se gradi bazen. Od toga nije bilo ništa kao ni izvinjenje sugrađana što su masno slagali. Ali to lažno gradilište koštalo je Čačane prilično. Prenosimo saopštenje Grupe Građana „Znanjem za Čačak – Goran Arsenijević“. Dok gradske vlasti godinama pred svake izbore obećavaju izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena, dokumentacija do koje je došlo Udruženje