Premijer Macut uputio telegram saučešća predsednici i narodu Venecuele

BEOGRAD - Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je telegram saučešća vršiocu dužnosti predsednika Bolivarske Republike Venecuele Delsi Rodrigez povodom razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju i odneli veliki broj ljudskih života.

"Sa žaljenjem sam primio vest o razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu i ostavili za sobom ljudske žrtve, stradanje i razaranja, navodi se u telegramu saučešća premijera Macuta. U ime Vlade Republike Srbije i u svoje lično ime, upućujem Vama, porodicama nastradalih i svim građanima Venecuele najiskrenije izraze saučešća. Misli građana Srbije su u ovim teškim trenucima uz porodice koje su izgubile svoje najmilije, kao i uz sve one koji strahuju za sudbinu