Ovako izgleda sreća

Kao selektor-početnik, ma kao selektor-kockar, kao pobjeda na Svjetskom prvenstvu. Kao prolaz u naredni krug takmičenja

Ovako, dakle, izgleda ta sreća. Kao let lopte kroz zrak, kao njeno prisilno zaustavljanje i ples u mreži, kao nasmijani dječak koji staje pred kameru i začudi se sam sebi. Kao odbijanac od nesretnog Kataranina. Kao gol drugog dječaka, onog za kojeg do prije neki dan niko nije čuo, kojeg do prije dvadeset dana niko ne bi prepoznao u liftu. Kao selektor-početnik, ma kao selektor-kockar, kao pobjeda na Svjetskom prvenstvu. Kao prolaz u naredni krug takmičenja. Kao