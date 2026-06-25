Ovako izgleda sreća

Velike priče pre 10 minuta  |  Piše Saša Ibrulj
Ovako izgleda sreća

Kao selektor-početnik, ma kao selektor-kockar, kao pobjeda na Svjetskom prvenstvu. Kao prolaz u naredni krug takmičenja

Ovako, dakle, izgleda ta sreća. Kao let lopte kroz zrak, kao njeno prisilno zaustavljanje i ples u mreži, kao nasmijani dječak koji staje pred kameru i začudi se sam sebi. Kao odbijanac od nesretnog Kataranina. Kao gol drugog dječaka, onog za kojeg do prije neki dan niko nije čuo, kojeg do prije dvadeset dana niko ne bi prepoznao u liftu. Kao selektor-početnik, ma kao selektor-kockar, kao pobjeda na Svjetskom prvenstvu. Kao prolaz u naredni krug takmičenja. Kao
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Veliko slavlje na ulicama Bosne i Hercegovine: Kolone automobila i baklje (VIDEO)

Veliko slavlje na ulicama Bosne i Hercegovine: Kolone automobila i baklje (VIDEO)

Danas pre 55 minuta
Ibrahimović ovo ne radi često, velike reči: "Igra kao da je vlasnik stadiona"

Ibrahimović ovo ne radi često, velike reči: "Igra kao da je vlasnik stadiona"

Nova pre 55 minuta
Barbarez ima jasnu poruku posle pobede BiH: "Sledeće prvenstvo će biti ono pravo"

Barbarez ima jasnu poruku posle pobede BiH: "Sledeće prvenstvo će biti ono pravo"

Nova pre 50 minuta
Cela BiH priča o reakciji ovog fudbalera, pogledajte šta je momak rođen u Austriji uradio posle Katara

Cela BiH priča o reakciji ovog fudbalera, pogledajte šta je momak rođen u Austriji uradio posle Katara

Telegraf pre 1 sat
Trener BiH na konferenciji dobio pitanje o nezadovoljnom Džeku: "Nema tu puno filozofije, on je..."

Trener BiH na konferenciji dobio pitanje o nezadovoljnom Džeku: "Nema tu puno filozofije, on je..."

Telegraf pre 1 sat
Jake reči Radeta Bogdanovića o BiH: "Ta deca su rođena preko, ali duša je tu... Ni po babu, ni po stričevima"

Jake reči Radeta Bogdanovića o BiH: "Ta deca su rođena preko, ali duša je tu... Ni po babu, ni po stričevima"

Telegraf pre 1 sat
Bosna i Hercegovina pobedom zakoračila u nokaut fazu Mundijala, trijumf Švajcarske za prvo mesto u grupi

Bosna i Hercegovina pobedom zakoračila u nokaut fazu Mundijala, trijumf Švajcarske za prvo mesto u grupi

Danas pre 2 sata

Ključne reči

Bosna i HercegovinaMundijaledin džekosergej barbarez

Sport, najnovije vesti »

Ovako izgleda sreća

Ovako izgleda sreća

Velike priče pre 10 minuta
Očekivan rasplet: Brazil nadigrao Škotsku za prvo mesto, Maroko izborio plasman dalje

Očekivan rasplet: Brazil nadigrao Škotsku za prvo mesto, Maroko izborio plasman dalje

Danas pre 25 minuta
Brazil i Maroko u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Škotska zadržala šanse

Brazil i Maroko u nokaut fazi Svetskog prvenstva, Škotska zadržala šanse

Radio sto plus pre 5 minuta
Sjajna uvertira pred početak Vimbldona! Siner pobedio Norija u egzibicionom meču pred početak Gren slema!

Sjajna uvertira pred početak Vimbldona! Siner pobedio Norija u egzibicionom meču pred početak Gren slema!

Kurir pre 0 minuta
Brazil sa Nejmarom „isekao „suknjice“ za nokaut fazu – Maroko „preživeo“ hrabri Haiti

Brazil sa Nejmarom „isekao „suknjice“ za nokaut fazu – Maroko „preživeo“ hrabri Haiti

Sputnik pre 25 minuta