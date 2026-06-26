Zelenski: Pokrećemo 40-dnevnu kampanju za okončanje rata

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Zelenski: Pokrećemo 40-dnevnu kampanju za okončanje rata
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je odobrio 40-dnevnu kampanju usmerenu na, kako je naveo, povećanje pritiska na Rusiju kako bi se okončao rat. „Odobrio sam 40-dnevnu operaciju kako bi se uticalo na državu agresora i izvršio pritisak za prekid rata“, napisao je Zelenski na Telegramu, uz ocenu da ukrajinske snage već mesecima izvode napade srednjeg i dugog dometa na ciljeve u Rusiji i na teritorijama pod kontrolom Moskve, uglavnom
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