Petoro povređenih u pet udesa u Nišu

U protekla 24 sata na području Niša povređeno je pet osoba u pet saobraćajnih udesa, rekli su u Hitnoj pomoći.

Ekipe te zdravstvene ustanove zbrinule su tri oborena pešaka i dva lica koja su povređena u sudarima automobila. Svi pacijeniti su sa lakšim povredama prebačeni u Univerzitetski klinički centar na dodatnu dijagnostiku i lečenje. Lekarima Hitne pomoći u protekla 24 časa za pomoć se obratilo oko 400 ljudi, što je za oko 20 odsto više u odnosu na uobičajan broj. Naročito je, istakli su, povećan broj poziva u najtoplijem delu dana, između 11 i 15 časova. Povećan je,