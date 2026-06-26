Srednji kurs dinara za evro 117,3883 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3883 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 103,2984 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 2,9 odsto, a od početka godine za 3,3 odsto.